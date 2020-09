Charleroi perd ses premiers points à Mouscron

Pas de 21 sur 21 pour Karim Belhocine et un Charleroi qui n’a pas été au niveau ce soir contre Mouscron. Les Carolos n’ont réussi à ramener qu’un point du canonnier.

Le résumé de la rencontre :

Mouscron est donc la première équipe à avoir pris au moins un point à Charleroi cette saison. Pourtant Charleroi avait fait le plus dur dans la rencontre.

En ouvrant le score dès la 28e minute de jeu via Fall, les Carolos étaient partis pour faire un 21/21. Mais Mouscron, qui ne s’est pas procuré énormément d’occasions a su saisir l’opportunité qui lui était offerte de revenir au score dans la première période.

Sur un centre de Ciranni dévié par Gnohere dans la surface, Tabekou contrôle et frappe du gauche dans le petit rectangle. Penneteau est battu pour la 3e fois seulement cette saison (seul Louvain et le Beerschot avaient réussi à inscrire un but à Charleroi).

Charleroi aura eu pourtant encore plusieurs possibilités de prolonger leur série de victoires (Gholizadeh 54e, tête de Rezaei sur la transversale à la 72e, Nicholson 80e, Reazei 87e), mais les hommes de Belhocine n’y arriveront pas.

Charleroi pourra regretter le nombre d'occasions manquées. Avec 19 tirs, dont 6 cadrés, les Zèbres auraient pu faire mieux. Charleroi doit finalement se contenter d’un point. Les Carolos restent toutefois premiers au classement général, mais voient le Club de Bruges pointer à la seconde place, à 4 points.

Le Standard, qui a partagé contre Zulte Waregem (2-2), est 4e (14 points) et Anderlecht, rejoint en fin de rencontre par Eupen (1-1), est 5e (13 points). Mouscron, qui en est à son troisième 1-1, reste dernier (3 points)