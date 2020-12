Charleroi partage et stoppe l'hémorragie dans un match à deux vitesses contre Courtrai

Charleroi et Courtrai ne sont pas parvenus à se départager ce lundi soir avec un 0-0 plus que moyen... Les Zèbres n’ont pas vraiment chassé leurs démons lors de la réception de Courtrai ce lundi soir. La première mi-temps a été particulièrement compliquée, même si les Carolos ont sauvé les meubles. Remy Descamps a stoppé un penalty mal botté par Pelé Mboyo alors que le spectacle n’était pas au rendez-vous. Charleroi était particulièrement à la peine. Malgré tout, la deuxième mi-temps a permis de voir un peu plus de foot, avec une meilleure organisation, plus de concentration et de rythme. Sans toutefois que les filets ne tremblent. Les Zèbres empochent leur premier point depuis le 6 novembre, soit plus d’un mois. Ils espèreront sans doute avoir stoppé un peu l’hémorragie.