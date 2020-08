Charleroi – Ostende : Belhocine face à des choix de luxe (Live commenté 19h00)

Après sa victoire sur le terrain du Club de Bruges lors de la première journée, Charleroi veut confirmer ce samedi lors de la réception d’Ostende sous le coup de 19h lors de la 2e journée de Jupiler Pro League.

Ayant infligé sa première défaite en championnat au Club de Bruges depuis mars 2019, Charleroi voudra surfer sur la vague face à une équipe d’Ostende qui a chuté face au Beerschot lors de la journée inaugurale.

Un match important donc pour les Zèbres qui voudront continuer sur leur dynamique positive. Et pour l’occasion, Karim Belhocine aura des choix de luxe à faire, puisque Kaveh Rezaei et Ivan Goranov sont désormais qualifiés, tandis que Modou Diagne n’est plus blessé. Par rapport au dernier match, Benchaib, Marinos et Zajkov ont sauté de la sélection.

Du côté d’Ostende, il est important de ne pas laisser filer trop de points en ce début de saison. Nsakala pourrait profiter de la défaite pour remplacer Gueye dans l’équipe.