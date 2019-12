> Suivez le match en direct audio

Invaincus depuis 10 rencontres (8 victoires et 2 partages), les Zèbres entendent bien poursuivre leur série et rendre hommage à leur "joueur du siècle", Georget Bertoncello, décédé dimanche. Une victoire et trois points en poche feront du bien à Charleroi dans la course aux PO1. D’autant plus que les Carolos s’étaient imposés à la côte lors du match allé.

Mais de l’autre côté, Ostende (18 points) s’est donné un peu d’air dans la lutte pour le maintien et compte désormais 7 points d’avance sur la lanterne rouge, le Cercle.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h30 et le match sera à suivre en direct audio et commenté.