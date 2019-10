Charleroi-Mouscron : 0-0, le top 6 en ligne de mire (Live)

En méforme depuis quelques matches (5/15) et défait deux fois successivement, Mouscron veut absolument redresser la barre ce weekend pour garder le Top 6 en ligne de mire. Les Hurlus restent ambitieux et gardent le Top 6 dans un coin de leur tête.

Cela passera par une victoire ce samedi dans le duel wallon face à Charleroi. Des Zèbres qui alternent le bon et le moins bon depuis quelques semaines mais qui restent sur une convaincante victoire face à la lanterne rouge, le Cercle (0-3). Qui de Mouscron ou de Charleroi parviendra à rafler les trois points et ainsi se rapprocher du Top 6 ? La réponse ce samedi dès 18h sur notre site sport et sur vivacité.be