Charleroi met fin à l’hémorragie en arrachant un partage contre OHL

C’est déjà cela de pris, se dira-t-on du côté de Charleroi. Alors que les Zèbres restaient sur cinq défaites consécutives, ils ont grapillé un petit point en partageant l’enjeu contre Louvain (1-1)

Tout avait pourtant mal commencé. Montrant d'inquiétants signes de fébrilité défensive d'entrée de jeu, les Carolos cèdent après 12 petites minutes, Schrijvers profitant d'une succession d'erreurs et de l'apathie générale de la défense zébrée pour s'infiltrer dans la surface et distiller un petit centre piqué vers le second poteau et le crâne de Sowah. Piqué à vif, Charleroi tente de répliquer, se montrant volontaire dans la construction mais ne parvient jamais réellement à se montrer dangereux en première mi-temps.

Requinqués par la montée de Rezaei (au relais d'un Berahino invisible), les Zèbres se montrent plus saignants après l'entracte. Nicholson s'offre même un face-à face avec Romo après un beau numéro individuel mais le portier s'interpose. Ce n’est que partie remise. A l’heure de jeu, Captain’ Dessoleil envoie un somptueux coup-franc direct dans les filets du portier qui, cette fois, ne peut rien faire. 1-1 !

Malgré ce but, les Carolos ne parviennent plus à appuyer sur l'accélérateur. 1-1 score final et un Charleroi qui met fin à l'hémorragie mais qui continue à patiner avec ce 1/18 indigne de ses standards du début de saison.

Au classement, statu quo, OHL reste aux portes du Top 4 à une intéressante 6e place (36 points). Charleroi pointe juste derrière, à la 8e place, avec 34 unités.