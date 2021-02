Charleroi : Massimo Bruno inscrit un but sensationnel contre Waasland-Beveren

But de Massimo Bruno face à Waasland-Beveren - Pro League - 20/02/2021 Mené au score, Charleroi a évité le pire en prenant quand même un point à Waasland-Beveren grâce à un but dans les arrêts de jeu. Mais ce partage 1-1 ne fait pas les affaires des Carolos dans la course aux PO1. La première et plus grosse occasion de la rencontre est survenue à la 20e minute de jeu quand Christian Benavente trouvait la barre transversale sur une frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Et puis, avec la sortie sur blessure de Morioka, Charleroi a semblé perdre ses moyens. Il aura fallu attendre la 87e minute de jeu pour voir le score changer. Vukotic pensait avoir fait le plus dur pour Waasland-Beveren. Mais, dans les arrêts de jeu, les Carolos ont tenté le tout pour le tout. Et sur une superbe frappe, Massimo Bruno égalise.