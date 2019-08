Charleroi marque finalement son accord pour le report de son match contre le Club de Bruges

Mehdi Bayat: "Il n'y avait pas d'accord de notre côté" sur le report du match contre Bruges -... Rififi entre le Sporting de Charleroi et la Pro League ! Cette dernière a annoncé en fin de journée le report des matches Antwerp-Gand et Charleroi-Bruges à la suite des demandes des clubs impliqués en compétitions européennes (tous les clubs ici concernés, sauf Charleroi donc). Dans le communiqué de la Pro League, on apprend qu'il s'agirait d'une décision commune "En concertation avec les détenteurs de droits, la police locale et ces clubs, de reporter les matches". Sauf que si Mehdi Bayat confirme qu'il y avait des discussions, il affirme surtout ne jamais avoir donné son accord... Et il se murmurait même lors du match opposant Zulte-Waregem à Charleroi ce lundi, qu'il n'y avait aucune demande de la part du Club de Bruges de reporter cette rencontre... Le Sporting de Charleroi considère en tout cas la publication du communiqué "peu élégante", en termes de timing (une heure avant le match des Carolos) mais aussi sur le fond, puisque les discussions n'avaient pas encore abouti.