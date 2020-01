Charleroi-Malines arrêté et rejoué intégralement, Bayat conteste "un règlement peut-être défaillant"

Le match entre Charleroi et Malines, comptant pour la 23e journée de Pro League, a été interrompu à la 36e minute par le brouillard alors que le marquoir indiquait 1-0. Le règlement indique clairement que ce match devra être rejoué intégralement. Les Zèbres s’estiment pénalisés et voudraient faire évoluer les règles.



Mehdi Bayat, Président de l’Union belge et… Administrateur délégué de Charleroi, s’est exprimé à notre micro ce 26 janvier au Centre National de Tubize. "Le règlement est relativement clair. Il dit que nous devons rejouer à la première date possible et disponible (le 4 février). Nous essayons de comprendre les motivations du règlement qui font qu’il est ce qu’il est. Nous avons joué un match, il a été arrêté par le brouillard. Ce n’est pas de la faute de Charleroi, ni celle de Malines. Partout ailleurs en Europe, ce match recommencerait à la 36e minute à 1-0 pour le Sporting de Charleroi. Notre règlement est peut-être défaillant. En tout cas au niveau de l’équité sportive. Personne (joueurs, entraîneur, supporters) ne comprend pourquoi on recommencerait à 0-0 alors qu’on n’est pas responsable de l’arrêt".



Charleroi a donc décidé de ne pas accepter de rejouer la rencontre dans son intégralité. Le club ira devant la commission des litiges d’appel défendre ses arguments. "Je pense que le Sporting de Charleroi a le droit d’aller défendre sa position. On veut pousser les choses pour faire bouger les choses. Si le règlement n’est pas bien fait, peut-être que le Sporting de Charleroi permettra de faire évoluer les choses. Si la décision est négative pour nous, on l’assumera. On n’est pas là pour créer un conflit. On veut faire en sorte que les droits du sport soient défendus et mis en avant".



La date pose également problème, puisque le Sporting serait confronté à un calendrier très chargé. Les Zèbres devraient enchaîner la venue du FC Bruges (match aussi reporté), un déplacement à Genk et la réception de Malines. Tout ça en sept jours et en plein sprint final. La direction a d’ailleurs plaidé pour la reprise du match. "Les joueurs n’avaient pas le sentiment de ne pas se voir", justifie Bayat.