Charleroi laisse deux points en fin de match à Ostende

Charleroi a été privé d'un quatrième succès consécutif en playoffs 2 dans les arrêts de jeu de la rencontre qui l'opposait à Ostende samedi soir (2-2). Menés au score, les Carolos avaient fait le plus dur en renversant la situation mais se sont fait surprendre par Robbie D'Haese, auteur du but égalisateur d'un coup de tête (90e+1).

Au lieu de prendre la tête, les Carolos (10 pts) doivent donc se contenter de revenir à un point du leader du groupe A St-Trond (11 pts) après six journées. Les Canaris reçoivent le Beerschot-Wilrijk dimanche et ont donc l'occasion de creuser l'écart. Ostende est 3e avec 8 points.

Malgré une première période relativement animée et des opportunités des deux côtés, et notamment un énorme raté d'Adama Niane (30e), les deux équipes ne sont pas parvenus à trouver la voie des filets lors des 45 premières minutes. Le statu quo a duré jusqu'à l'heure de jeu, moment choisi par M. Dierick pour octroyer un penalty aux Côtiers après l'intervention du VAR. Fashion Sakala ne s'est pas gêné pour transformer son essai et faire 1-0.

Révoltés, les Zèbres ont canalisé leur rage en faisant mal aux Ostendais sur phase arrêtée. D'abord avec Victor Osimhen, capable de rabattre le ballon dans le but après un coup de tête de Gabriele Angella (68e). Ensuite avec l'Italien qui a profité d'un ballon errant dans le rectangle pour reprendre de volée et donner l'avantage à l'équipe de Felice Mazzu (80e).

Un avance d'un but que Charleroi n'aura pas su conserver. Un long ballon mal négocié par les défenseurs carolos a été fatal aux Zèbres et à Remi Riou, lobé par le coup de tête de D'Haese. La rencontre s'est terminée sur l'exclusion de Kevin Vandendriessche pour double jaune (90e+5)