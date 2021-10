Hervé Koffi a marqué les esprits ce dimanche soir, après la victoire de Charleroi face à Genk (2-0). Le portier burkinabè n’a pas arrêté un penalty mais deux penaltys.

Celui qui a été élu "homme du match" est resté modeste au micro de Manu Jous : "c’était un très grand match mais pas seulement de ma part. De mes équipiers aussi et des supporters. Ils m’ont tous poussé jusqu’à cette victoire. Je les remercie tous et on va profiter de cette victoire et fêter mon anniversaire. Et on espère gagner le prochain match face à Seraing"

Hervé Koffi, qui a fêté ses 25 ans ce samedi, a voulu tout faire pour garder Charleroi sur les rails "sur les deux penaltys c’est un coup de chance. Sur le premier, je me suis dit que je devais absolument l’arrêter pour garder l’espoir. L’arbitre a jugé que j’avais dépassé la ligne, donc il a fallu retirer le penalty. Je ne me suis pas énervé. Je suis resté tranquille. J’avais déjà eu la même situation à Mouscron. Je me suis dit on va essayer d’y aller encore. Et la chance m’a souri une deuxième fois. Cela m’a permis d’être encore plus dans le match" a confié le gardien carolo.

Hervé Koffi était heureux ce soir et content que le travail paie enfin : "on est une équipe solide. Le coach fait un travail de fou. Il sait comment nous parler et nous motiver. On va garder la tête froide pour les prochains matchs" a conclu l'homme du match qui s'apprétait à aller fêter son anniversaire avec ses équipiers.