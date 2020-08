Charleroi, grâce à Morioka, s'offre une première victoire de prestige au FC Bruges

Charleroi s'est imposé sur la pelouse du champion en titre pour le match d'ouverture de cette nouvelle saison de Pro League. Dans une chaleur suffocante, les Carolos ont réussi à profiter de la seule erreur défensive brugeoise. Morioka est le premier buteur de la saison.

Le Club de Bruges prend l’initiative dans ce match. Grâce à un flanc droit virevoltant, animé par Dennis et Clinton Mata, les Gazelles brugeoises se créent quelques possibilités. Nicolas Penneteau ferme bien l’angle sur une tentative de la nouvelle coqueluche Youssouph Badji en fin de premier quart d’heure. Pour le reste, la rencontre se déroule sur un tempo relativement calme, les Carolos héritant de deux cartes jaunes (Ilaimaharitra et Busi), les Brugeois d’une (Sobol). A la mi-temps, c’est 0-0 et il faudra attendre encore un peu pour voir le premier but de cette nouvelle saison.

Bruges, qui reste sur 9 victoires à domicile en championnat, pousse en deuxième mi-temps pour obtenir ce premier succès de la saison. La défense carolo, solidaire, concède peu d’occasions. Double frayeur lorsque Nicolas Penneteau manque deux sorties aériennes en quelques minutes de temps, sans que cela ne prête à conséquence. Les Hennuyers procèdent par contre-attaque sans inquiéter une défense brugeoise où Brandon Mechele règne en maître… jusqu’à cette grosse erreur à la 77e minute. Le défenseur manque une relance facile, interceptée par Morioka qui trompe Mignolet d’une frappe croisée. Il est le premier buteur du championnat.

Dans les dernières minutes, alors que Wout Van Aert se balade sur la Via Roma, Bruges tente le tout pour le tout pour revenir. La fin du match est couperet : Busi se crée une belle occasion du pied gauche, Schrijvers manque de couper un centre de la gauche.

Charleroi s’impose finalement et prend la tête du championnat. "Personne ne nous voyait venir gagner ici, je le sais d'expérience", sourit Guillaume Gillet. "Quoi de plus beau pour mon retour en Belgique. L'entente a été très bonne avec Morioka et Ilaimharitra."