Charleroi reçoit Genk en ouverture de la troisième journée de play-offs 1. Les Carolos, comptent peut-être sur la superstition du vendredi 13, pour mettre fin à une série de dix rencontres et près de trois mois sans victoire en championnat.



Brillants jusqu'en janvier, encore troisièmes à l'issue de la phase classique, les Zèbres marquent clairement le pas. Ils restent sur trois défaites avec un seul but marqué. Mais la prestation contre Anderlecht a été encourageante. "C'est sûr que ce n'est pas simple de ne pas pouvoir glaner une victoire depuis plusieurs semaines. On doit essayer chaque semaine de se remettre au travail et puiser de l’énergie positive dans ces moments moins simples", insiste le lauréat du Prix Raymond Goethals.



Pour enrayer la spirale négative, Felice Mazzu connait la recette. On ne doit certainement pas être abattus. Quand ça va moins bien, c'est là qu'on doit rester debout et croire à nos possibilités. Tout ce que l'on a fait avant on ne l'a pas fait par hasard. On doit retrouver tous les paramètres qui nous ont permis d'être bien, de tous les associer, sans en oublier l'un ou l'autre".



Battu en finale de la Coupe, Genk, 5e, peut encore espérer décrocher un ticket européen via le championnat. Mais pour cela, il faut gagner au Stade du pays de Charleroi face à un concurrent direct. Les Limbourgeois se sont relancés le week-end dernier en dominant le Standard (1-0).



On sera attentif, au comportement des supporters carolos. Sur les réseaux sociaux, un groupe de supporters du Sporting de Charleroi tente de mobiliser l’ensemble du public afin de mettre la pression sur l’arbitre de la rencontre.