Charleroi garde ses ambitions intactes, avec son nouveau Zèbre Guillaume Gillet 

Pour Charleroi, la reprise, c’est samedi. Les Carolos débutent par un périlleux déplacement chez le champion brugeois. La victoire de l’ Antwerp en finale de Coupe de Belgique a privé les Zèbres d’un accès direct aux poules de l’Europa league. La saison sera longue, et sera celle de la confirmation. Mais les joueur de Karim Belhocine semblent parés.

"Charleroi, C'était l'énorme surprise de la saison dernière" explique notre consultant Philippe Albert. "Personne n'attendait Charleroi à ce niveau. Belhocine a fait un travail extraordinaire."

En tous cas, l’équipe sera peut-être même plus forte que celle de la saison dernière puisque l’expérimenté Guillaume Gillet vient renforcer le milieu de terrain et que l’attaquant Kaveh Rezaei est resté au bercail. Le Sporting a perdu Nurio, excellent latéral gauche, mais trouvera un remplaçant. "Il faut trouver un équilibre au milieu avec Guillaume Gillet qui arrive" analyse notre consultant Thomas Chatelle. "Il va falloir passer à 3 au milieu, avec Marco Ilaimaharitra et Ryota Morioka et donc faire des choix devant ou derrière."

Gillet, c’est le seul renfort dont Karim Belhocine a besoin, puisqu’en principe aucun joueur important ne quittera les bords de Sambre, il n’y a pas besoin de vendre, les finances du Sporting sont saines.

Mais dans les esprits des Zèbres (joueurs, staff, et Dirigeants), il y a des inquiétudes : Quelles traces dans les organismes aura laissé le long arrêt dû à la Pandémie ? Comment l’équipe évoluera t elle à domicile sans ses supporters ? Comment gérer la pression née de l’obligation d’être dorénavant dans le top 4 pour disputer les PO 1 ?

"Cette année sera de nouveau celle de la confirmation" ajoute Thomas Chatelle. "Belhocine a admirablement repris les rênes de Felice Mazzu. Mais ils font actuellement une préparation compliquée. Ils ont du mal à marquer et ils se cherchent". En préparation à la saison, Charleroi a alterné le bon et le moins bon (Victoire face à Zulte-Waregem et Anderlecht mais défaites à Saint-Etienne et Metz). Rien qui ne semble inquiéter Philippe Albert. "Le retour de Rezai a fait du bien. Charleroi pourrait de nouveau viser le top 4."

Les Carolos restent frustrés de ne pas avoir pu disputer les PO1 la saison passée. Ils y puiseront la motivation nécessaire pour réussir leur saison.