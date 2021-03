Le Sporting de Charleroi a arraché un partage quasiment inespéré face au Club de Bruges (1-1) ce vendredi soir dans le cadre d'un match en retard de la 26ème journée de Pro League.

Deux boulettes consécutives signées Ognjen Vranjes et Rémy Descamps ont permis à Hans Vanaken de pousser Dorian Dessoleil à la faute pour assister au premier but de cette rencontre assez pauvre en occasions (7' 0-1) et globalement dominée par le leader autoritaire de la compétition... en tout cas jusque dans les derniers instants de la rencontre, puisque Shamar Nicholson, auteur d'un match assez transparent jusque-là, a offert un point aux Carolos en toute fin de match (90' 1-1).

Il n’y aura donc pas de onzième victoire consécutive en championnat du Club de Bruges, qui file tranquillement vers un dix-septième titre national : avec seize points de plus et un match de moins que leur plus proche poursuivant, l’Antwerp, les hommes de Philippe Clement ne tarderont pas à "fêter" leur deuxième sacre consécutif dans des conditions très particulières...

Les Carolos poursuivent eux leur série, mais celle-ci est bien plus négative : Charleroi n’a plus gagné en championnat depuis le 30 janvier dernier et reste sur cinq rencontres sans la moindre victoire en Pro League. Les play-offs I semblent devenus un mirage à quatre journées du terme de la phase classique. Avec cinq longueurs de retard sur Ostende et Anderlecht, qui se partagent la quatrième place, on voit mal les Zèbres remonter dans le Top 4 alors qu’il ne reste que douze points à distribuer.