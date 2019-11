Charleroi - Eupen : des Pandas en pleine bourre (direct audio et commenté 18h30)

Charleroi-Eupen, soit une confrontation entre deux équipes plutôt en forme ces dernières semaines. D'un côté des Zèbres, accrocheurs la semaine dernière à Malines, et qui sont invaincus depuis une défaite à Anderlecht début octobre. Alors qu'ils pointent à la 6e place, les hommes de Karim Belhocine ont une belle occasion de conforter leur place au sein du subtop de Pro League. Face à eux, Eupen, qui ne se présentera assurément pas en victime expiatoire. Voués à lutter pour le maintien, les Germanophones connaissent une embellie fulgurante depuis quelques semaines. Ils restent d'ailleurs sur un excellent bilan de 10 points sur 12 et pointent dorénavant à la 12e place, à distance plus que raisonnable des relégables. Le match sera à suivre dès 18h heures en direct sur notre site et sur vivacite.be