Charleroi et Zulte Waregem tiennent le rythme du Top 6 et s'imposent sans sourciller

Le Sporting de Charleroi a prolongé sa série positive samedi soir en s'imposant facilement 3-0 face au Cercle de Bruges à l'occasion de la 19e journée de Pro League. Auteurs d'un 0-0 la semaine dernière contre Anderlecht, les Zèbres ont enchaîné un neuvième match sans défaite et surtout décroché leur 10e victoire de la saison. Avec 35 points, ils occupent provisoirement la 4e place du championnat à sept longueurs du FC Bruges.

En confiance, les Carolos ont très bien débuté la rencontre et ont ouvert le score après huit minutes. Massimo Bruno a alors profité d'un débordement et d'un petit-pont d'Ali Gholizadeh pour facilement déposer le ballon au fond des filets. L'équipe de Karim Belhocine a ensuite baissé en intensité sans pour autant laisser Bruges revenir dans le match. Charleroi a fait le break juste après la pause grâce à Gholizadeh, servi dans le rectangle par Ryota Morioka et malin pour anticiper Ueda et piéger Hassen (51e).

Avec cette double avance, les Zèbres ont pu négocier la fin de rencontre sereinement et ce malgré une frappe sur le poteau avec Stef Peeters (54e). Un troisième but tombera même en fin de match grâce à une chevauchée de Mamadou Fall (88e).

Nouvelle défaite donc pour les Brugeois qui comptent 8 points, c'est à dire toujours trois de moins que Waasland-Beveren.

Zulte Waregem a repris de son côté sa marche en avant en dominant Saint-Trond 5-1. Saido Berahino (7e) a lancé les hostilités avant l'égalisation d'Alexandre De Bruyn (33e). Un doublé d'Omar Govea (44e et 49e) a ensuite coupé l'herbe sous le pied aux Trudonnaires qui ont fini par encaisser un 4e puis un 5e but des pieds de Davy De Fauw (54e sur penalty) et d'Abdoulaye Sissako (90e+2) . Le Essevee est plus que jamais en course pour une place dans les playoffs 1. L'équipe de Franky Dury est 6e avec 31 points. Saint-Trond est 10e avec 22 points.

Zulte Waregem et Charleroi s'affrontent mardi soir en quarts de finale de Coupe de Belgique, à guichets fermés.