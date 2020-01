Charleroi et l'Union à l'amende pour des injures, pas Ostende, ni Genk ni Courtrai

Charleroi - Waasland-Beveren : Le résumé - Pro League - Journée 23 - 26/01/2019 Le Sporting de Charleroi a marqué un coup d'arrêt en partageant 2-2 face à Waasland-Beveren samedi soir lors de la 23e journée de Pro League. Vainqueurs 0-1 contre Bruges la semaine dernière, les Carolos souhaitaient poursuivre sur leur lancée mais ont dû se contenter d'un point à cause d'un début de rencontre compliqué. Waasland-Beveren a en effet marqué par deux fois dans la première demi-heure via Ampomah (15e) et Vanzo (21e) et a obligé les Zèbres à courir après le score. Les buts de Bruno (24e) et Osimhen (60e) ont finalement évité la défaite aux hommes de Felice Mazzu qui ont terminé la rencontre à 10 suite à l'exclusion (deux jaunes) de Dorian Dessoleil (76e). Au classement, Charleroi est provisoirement sixième avec 34 points, à égalité avec Anderlecht et Gand qui jouent dimanche. Waasland-Beveren est 13e avec 22 unités.