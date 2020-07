Charleroi et Courtrai partagent pour la première de Guillaume Gillet

Guillaume Gillet: "Je compte être un leader à Charleroi, et je me battrai pour gagner ma place" -... Guillaume Gillet est de retour en Belgique, au Sporting de Charleroi. L'annonce date d'il y a quelques jours déjà mais le joueur a été présenté ce jeudi à la presse. Détendu et souriant, il semble avoir hâte d'en découdre sur les terrains. De son départ émouvant de Lens, à sa prise de décision il n'élude rien. Il espère pouvoir rencontrer le public carolo le plus rapidement possible. Entre le confinement et son transfert, Gillet n'avait plus participé au moindre entraînement collectif depuis son dernier à Lens à la mi-mars. Du coup, il avait forcément très envie de reprendre: "Je me sens très bien, j'ai déjà pris beaucoup de plaisir en deux jours d'entraînement. Après quatre mois loin des terrains de foot, ça fait du bien de retoucher le ballon et de revoir des coéquipiers, ça me manquait beaucoup. La compétition, l'adrénaline, c'est quelque chose qu'on aime, nous les joueurs. Je suis ravi de pouvoir recommencer mon métier." Le transfert de l'ex-Diable rouge se tramait depuis quelques semaines déjà : "J'avais rencontré le président, le coach, avec qui j'avais parlé presque 2h30. Donc on avait eu le temps de faire le tour du sujet. Il me fallait un petit temps de réflexion, parce que mon désir de base était de rester en France et de regoûter à la Ligue 1. Malheureusement je n'ai pas reçu de proposition... Je pense qu'à ce moment-là un retour en Belgique était la meilleure option..."