"Charleroi est la surprise, Belhocine la révélation de la saison"

Le vendredi 15 mai, la Pro League réunie en Assemblée Générale va entériner la fin du championnat 2019-20. Si la finale de la Coupe de Belgique ne se joue pas, cela signifierait que le Sporting de Charleroi, 3eme au moment de l'arrêt, disputerait pour la 1ere fois de son histoire les poules de l'Europa League. L'occasion pour les journalistes et les consultants de la Mini Tribune de revenir sur la magnifique saison des zèbres. ►►► À lire aussi : Le Club N.1 incontesté :"Les autres doivent travailler sinon Bruges va prendre beaucoup d'avance" Le sporting carolo fait l'unanimité au sein de notre équipe. Les superlatifs sont de sortie. Pour Rodrigo Beenkens, il s'agit du "club de l’année ". " Enorme surprise", pour Philippe Albert qui ajoute que, "personne ne s’attendait à ça… Ni la direction, ni les plus fervents supporters." Pour Hein Vanhaezebrouck, "l'arrivée au club de Nicholson et Reazei a changé la donne et bonifié l'équipe. Le technicien vante aussi les mérites de son élève Karim Belhocine dans la réussite, "le travail de Karim a été incroyable " "Pour moi ce n’est pas Charleroi la révélation… mais c'est bien Belhocine qui m’a épaté ! " surenchérit Nordin Jbari. Les deux consultants de vanter le "facteur K" et le repositionnement de Morioka à la place de Diandy, " un coup de génie". De son côté, Thomas Chatelle loue "la gestion extraordinaire par rapport aux moyens à sa disposition." L'ex ailier nuance quand il pense à l'avenir et pointe peut-être les limites du sytème, "Charleroi c'est Mehdi Bayat… Mais à long terme cette gestion avec un seul homme fort à sa tête est-ce tenable ?" Enfin, Stefan Streker regrette que les play-off n'aient pu avoir lieu, "c’est l’équipe qui doit le plus regretter que les po n’aient pas lieu… je ne les voyais pas avoir un coup de mou durant les po ". Des analyses confortées par celles chiffrées et plus détaillées d’Edward Still. L'analyste loue le jeu défensif, "c'est la 2eme meilleure défense du championnat qui montre défendre c'est avant tout collectif. Si le Sporting sait défendre, il est redoutable dans l'art de la contre-attaque. "C'est l'équipe qui marque le plus en contre, 27% de ses buts! C'est presque 3 fois plus que la moyenne de la D1A".

"Trop Stillé" : Charleroi solide en défense et redoutable en contre-attaque

Le football va-t-il profiter de la crise pour se réinventer ? Autres thèmes abordés dans l'émission: la crise (sanitaire et financière) due au Coronavirus est en train de changer le monde et le football n'y échappe pas. L'occasion pour les journalistes et consultants de "La Mini Tribune" d'aborder ce thème dans le " répondez à la question " : Le football va-t-il profiter de la crise pour se réinventer ? Nos consultants semblent plus réalistes qu'optimistes. Tous espèrent un changement mais peu y croient. Hein Vanhazebrouck " l'espère mais… ", Nordin Jbari et Stefan Streker " n'y croient pas " alors que pour Rodrigo Beenkens, " c'est maintenant ou jamais ! " Philippe Albert veut y croire " Je suis un grand naïf et je l'espère mais tant qu'il y aura autant d'argent… " Pour HVH, " Tout va sans doute revenir comme avant, les Riches vont redevenir riches et les pauvres vont sans doute disparaitre… c'est la vie du foot " Faut-il tendre vers une baisse des salaires ? Thomas Chatelle s'interroge : " ou aller plutôt vers un équilibre des salaires… Les clubs pourraient offrir de bons salaires mais former et préparer les joueurs pour leur après-carrière…"

Les latéraux chez les Diables Enfin l'émission se termine l'analyse par secteur des Diables rouges. Aujourd'hui, les latéraux mais pas un seul droitier. "On a 5 latéraux pour deux places et c'est très bien mais ils sont tous droitiers. On n'a pas un seul gaucher!' explique Rodrigo BEENKENS qui se souvient de 1980. "Il y a 40 ans aussi, c'était le cas et et cela ne nous pas empêché d'être vice-champions d'Europe". Si à droite Thomas Meunier reste aux yeux de tous le titulaire, Timothy Castagne épate par sa progression et réduit l'écart. Thomas Chatelle lance d'ailleurs une piste à explorer, " Ils sont bons et indéboulonnables tous les deux. Sans doute que Meunier devrait jouer à droit et Castagne à gauche… comme ce dernier l'a déjà fait à l'Atalanta ".