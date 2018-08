Charleroi engage l'expérimenté gardien Rémy Riou

Le Sporting de Charleroi a officialisé ce lundi matin l’arrivée de l’expérimenté gardien de but français Rémy Riou. Âgé de 31 ans, l’ancien portier de Lyon, Auxerre, Toulouse ou encore Nantes s’est engagé pour deux ans (avec deux ans supplémentaires en option) avec les Zèbres.

Libre depuis son départ cet été du club turc d’Alanyaspor, Riou vient pour pallier l'indisponibilité de Nicolas Penneteau, qui souffre d'une hernie discale, et pour concurrencer Parfait Mandanda qui n’apporte toujours pas les garanties suffisantes.

Avec une victoire et deux défaites depuis le début de la saison, les Carolos connaissent une entame de championnat délicate et auront bien besoin de l'expérience et du leadership de ce nouveau renfort.