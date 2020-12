Charleroi en déplacement à Saint-Trond pour enfin renouer avec la victoire ? [live audio et commenté 20h45]

Ils auraient pu le faire contre Waasland-Beveren, ils se sont inclinés (0-2). Une autre occasion s'est présentée face à Courtrai, ils n'ont pu prendre qu'un point (0-0). Les Zèbres ont une nouvelle possibilité de renouer avec la victoire ce samedi, cette fois en déplacement chez l'avant-dernier du classement, Saint-Trond.

Le Sporting de Charleroi reste sur un triste bilan de 6 points sur 27 sur ses 9 derniers matches, après son épatant 18 sur 18 signé dans les 6 premières rencontres de Pro League. Après avoir goûté au fauteuil de leader, le voilà tombé à la septième place du classement avant cette 16e journée.

Les joueurs offensifs sont en panne de confiance (quand ils sont en état de jouer, ce qui n'est pas le cas de Kaveh Rezaei, touché au psoas ces derniers jours) et vont en plus devoir s'adapter au nouveau système tactiqué prôné par Karim Belhocine. Mais ce 3-5-2 a porté ses fruits sur le plan défensif contre Courtrai et offre une alternative intéressante aux Zèbres. Rémy Descamps semble de son côté avoir pris ses marques dans les buts, en repoussant même un penalty, alors que Massimo Bruno a rejoué quelques minutes contre les Courtraisiens, pour la première fois depuis février et sa lourde blessure au genou, et peut à nouveau entrer dans les plans de l'entraîneur carolo. On ne verra par contre plus Marco Ilaimaharitra à l’œuvre en 2020 (suspension).

Malgré la série compliquée (aucun victoire depuis octobre), le groupe "vit bien", selon les propos des joueurs, mais il faut maintenant réussir à transformer les bonnes intentions en vrais buts sous peine de continuer la lente descente au classement. Le déplacement chez des Trudonnaires eux aussi à la recherche de leur football est-il (enfin) le bon moment ?

Réponse à partir de 20h45, en direct commenté et en direct audio sur VivaCité.