Edward Still satisfait mais perfectionniste : "Il y a énormément de points à améliorer" - Pro... Un Charleroi bien en place défensivement et efficace en attaque s’est imposé sur la pelouse de Seraing ce vendredi soir lors de la 12e journée de Pro League (1-3). Un résultat qui ravit l’entraîneur carolo Edward Still. "On a joué le match qu’il fallait ici ce soir. Ce n’était pas un match où on avait 70% de possession, on n’a pas non plus pressé mais on est venu jouer et on a respecté Seraing. Si on venait ici sans être à 200%, on allait se mettre en difficulté. Je tire mon chapeau à l’équipe mais il y a énormément de points à améliorer : on a perdu des ballons faciles, on a laissé trop d’espace et on aurait dû mieux gérer nos transitions offensives", a expliqué le coach des Zèbres, toujours perfectionniste.