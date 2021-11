Le Sporting de Charleroi s’est incliné sur sa pelouse face au Sporting d’Anderlecht (1-3) ce samedi soir dans le cadre de la 16e journée de Pro League. Edward Still, l’entraîneur carolo, s’est présenté à l’interview d’après-match avec quelques regrets.

"On leur a donné trois cadeaux. Sur le premier but on perd la balle aux 16 mètres, le 2e c’est sur phase arrêtée alors qu’on savait que c’était une zone dangereuse et le dernier ce n'était pas nécessaire de donner un penalty de cette façon alors qu’il n’y avait pas vraiment de danger. Anderlecht a bien défendu en bloc comme nous l’attendions mais on doit pouvoir faire plus et se créer plus d’occasions avec la possession qu’on a eue", a pesté le coach au micro de notre journaliste Vincent Langendries.

Avant de reprendre : "On s’est créé peu d’occasions mais c’est aussi un signe de respect des autres équipes. Ils connaissent nos qualités. Ça montre le chemin que l’on a déjà parcouru. Au début de saison, les adversaires ne jouaient pas de cette manière contre nous (avec un bloc bas). On va devoir élever notre niveau de jeu individuellement et collectivement".

Avec la défaite de l’Union ce vendredi et les difficultés que connaissent les "grandes" équipes comme le Club de Bruges, le Standard ou en encore Genk, difficile de pronostiquer le futur champion de Belgique. "Rien n’est fait dans ce championnat, nous n’en sommes qu’à la moitié. Il va encore y avoir des surprises. Jusqu’à la dernière journée de championnat, je ne vais pas parler de classement ou de points. La qualité du championnat est vraiment élevée cette saison, il n’y a pas de match facile que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Chaque match est un grand défi", a conclu Edward Still.