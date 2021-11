Charleroi – Edward Still après la déconvenue à l’Union : "J’ai mal au cœur pour les joueurs et je suis dégoûté pour les supporters"

Le Sporting de Charleroi a vécu une sacrée déconvenue sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise ce samedi soir, 4-0. Rien n’a vraiment fonctionné du côté carolo alors que les Bruxellois étaient particulièrement en réussite. Edward Still a réagi au micro de Vincent Langendries.

Le match "au sommet" n’a pas tenu ses promesses dans les deux camps. "Oui, je suis dégoûté. Tout simplement dégoûté, déçu, ça fait mal. J’ai mal au cœur pour le groupe de joueurs et je suis dégoûté pour nos supporters, ils sont venus en nombre aujourd’hui mais on n’a pas été à la hauteur et ça, il faut l’assumer. On va tout assumer. Moi j’assume tout. J’assume les choix qu’on a posés avant le match, d’essayer d’attaquer encore plus que d’habitude. J’étais convaincu qu’on pouvait gagner le match de cette façon mais ça n’a pas été le cas. On doit assumer qu’on n’a pas été bon. Je crois que c’est ça qui fait encore plus mal c’est qu’on sait qu’on n’a pas été à la hauteur de qui on est. C’est la première fois depuis le début de saison qu’on n’a vraiment pas été bon. Les autres défaites s’étaient jouées à rien. Ici ce n’est pas le cas. Et si tu fais ça contre la meilleure équipe du championnat qui est en pleine baraka pour le moment, ça fait des dégâts. Et c’est le cas. On va réagir aussi fort que l’on s’est fait taper aujourd’hui."

Et quand le coach dit qu’il assume, il le fait totalement : "Je n’ai pas de regrets, mais force est de constater que ça n’a pas marché. Jusque-là, nos choix étaient plutôt payants. […] Une analyse juste et posée va être nécessaire. On va repartir d’ici la tête haute, on va réagir de façon forte et apprendre de ça."

L’Union a conforté sa première place au classement, Charleroi n’a pas profité des faux pas de Malines et d’Eupen.