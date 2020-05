Charleroi définitivement troisième ? Pour l'UEFA, c'est oui…

Après un accouchement long et difficile, l’épilogue semble proche pour un championnat de Pro-Ligue qui fera clairement date. Selon Het Nieuwsblad ce vendredi après-midi, l’UEFA a profité de ce pont du 1er mai pour notifier officiellement à l’Union Belge que le classement du championnat fera foi pour la distribution des tickets européens.

En d’autres termes, et malgré la menace, dans un premier temps, de l’UEFA de priver la Belgique de ses tickets européens si la compétition n’allait pas à son terme, l’instance faîtière fait totalement marche arrière. Elle confirme, dans un courrier envoyé à la Fédération belge ainsi qu’à toutes ses autres Fédérations membres, qu’elle homologuera les qualifiés européens tels que désignés au niveau national, et sur base du classement provisoire au moment de l’arrêt des compétitions.

Le championnat aurait donc la prévalence sur la Coupe si celle-ci n’est pas achevée… et c’est précisément le cas en Belgique puisque la Finale entre le Club Bruges et l’Antwerp n’a pas été disputée.

Contacté par nos soins, l’attaché de presse de la Fédération Pierre Cornez ne peut pas confirmer la réception du courrier : en plein confinement et de surcroît un jour férié, le travail est à l’arrêt au Centre de Tubize.

En clair : si, comme on s’y attend, l’Assemblée Générale des clubs de Pro-Ligue décide ce lundi d’arrêter les frais, le classement de la 29e journée servira de seule base pour la distribution des précieux sésames. Bruges (champion) irait directement en poules de Ligue des Champions et Gand (2e) en préliminaires de cette même épreuve.

Plus important pour Charleroi : les Zèbres seraient confirmés troisièmes et hériteraient donc du meilleur ticket d’Europaligue, assurant une place directe en phase de poules ! Mauvaise nouvelle, par corollaire, pour l’Antwerp quatrième, qui comptait faire prévaloir sa finale de Coupe de Belgique. Pour le Standard, rien ne change : cinquième, il disputera de toute façon les préliminaires d’Europaligue.

Ce lundi 4 mai, lors de la réunion décisive de la Pro-Ligue, l’Antwerp (dont le Président Paul Gheysens réclame coûte que coûte l’achèvement du championnat, on comprend maintenant pourquoi) aura donc à cœur de faire bloquer ce vote d’arrêt immédiat du championnat. Mais il a peu de chances d’obtenir le soutien nécessaire.

À Charleroi, on ne veut pas encore crier victoire et on attend le vote de lundi. " Il est prématuré de parler des places européennes sans avoir l'officialisation de la fin du championnat, du classement final et du sort réservé à la Finale de la Coupe " commente Pierre-Yves Hendrickx, le Directeur Général carolo. " Tout ceci n’est finalement pas très nouveau, et on verra quand tout cela sera clair et acté ce lundi 4 mai… ou plus tard. "

Quoi, lundi, on en reprendrait donc encore pour un tour ?