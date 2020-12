La rencontre en direct sur Vivacité

Après trois défaites de suite dont la dernière contre Waasland-Beveren (0-2), Charleroi doit inverser la tendance ce soir face à Courtrai. Et Karim Belhocine ne s’en cache pas que, "le moment est difficile. On doit avoir une réaction ensemble. L’avantage que j’ai, c’est qu’on a un bon groupe."

Un bon groupe, voilà sur quelle base doit repartir le coach. Mais Charleroi qui ne pouvait pas compter sur Ilaimaharitra a fait appel. Le Malgache qui était suspendu pour quatre matches suite à sa carte rouge prise lors du dernier match est finalement titulaire. Mais il serait peut-être utile de faire reculer Morioka, qui lors du dernier match a semblé ne pas correspondre au profil recherché par le Français.

Car, c’est quand le Japonais évoluait un cran plus bas que Charleroi alignait ses meilleurs résultats. En l’associant avec Guillaume Gillet, Morioka a le jeu devant lui et plus de possibilités pour exprimer ses qualités.

Inutile de dire qu’un nouveau faux pas, Charleroi qui compte 23 points et est 6e au général devra commencer sérieusement à se poser des questions sur une éventuelle qualification pour les PO1.