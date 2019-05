Charleroi bat Westerlo et disputera la finale des PO2 contre Courtrai

Eupen - Beerschot Wilrijk : Le résumé - Play-off 2A - Journée 9 - 15/05/2019 Eupen a lui d'emblée porté le danger dans le camp du Beerschot Wilrijk mais Mike Vanhamel a sauvé son camp sur une balle à ras de terre de Sibyri Keita (12e) et un coup franc de Danijel Milicevic (28e). De l'autre côté, Niasse s'est mis en évidence sur un envoi de Tarik Tissoudali (35e) et en déviant au-dessus de la barre un essai de Diego Montiel (45e). La seconde période a débuté par un coup de tête victorieux de Jordan Loties sur un coup de coin botté par Milicevic (48e, 1-0). A partir de ce moment, les deux équipes ont passé la vitesse supérieure. Mais Niasse a bloqué coup sur coup un tir de près de Placca et de Montiel (63e) et Vanhamel a empêché Yuta Toyokawa d'alourdir le score (73e).