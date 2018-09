Charleroi bat tranquillement Mouscron et se donne un peu d’air

Charleroi se donne de l’air en battant Mouscron 3-1. Les hommes de Felice Mazzu se sont libérés en inscrivant le premier but par Jérémy Perbet à la demi-heure de jeu. Le nouvel arrivant, Niane a fait le break moins de dix minutes plus tard. En deuxième période, Vojvoda rend la tâche encore plus compliquée pour les Hurlus en déviant la balle dans ses propres filets pour le 3-0. Pierrot a réduit le score à la 75ème minute. Mais c’était trop tard pour les Hurlus. La fin de mercato carolo semble faire du bien à l'équipe qui prend ses premiers points à domicile. Un peu de confiance avant le déplacement au Standard. Mouscron s'enfonce dans la crise, sans la moindre unité.

Le résumé de la rencontre

Le match est assez équilibré, Mouscron montre de belles choses mais Charleroi ne panique pas. Les Carolos sont sereins.

Et ils font bien de l’être puisqu’à la demi-heure de jeu, Jérémy Perbet ouvre le score pour les Carolos. Golizadeh est le premier à amener le danger, Perbet reprend de la tête le ballon repoussé.

Un peu moins de dix minutes plus tard les Zèbres doublent le score. Perbet mène une belle reconversion offensive, il lance Niane dans le dos des défenseurs mouscronnois. Le nouvel arrivant inscrit son premier but sous la vareuse zébrée. C’est 2-0.

Charleroi joue mieux alors que Mouscron disparait peu à peu de cette rencontre. Les Hurlus encaissent mal le deuxième but.

Et en deuxième période, Mouscron se complique un peu plus la tâche. Après une jolie accélération de Niane, Vojvoda trompe olivier Warner à bout portant. C’est 3-0 et on a l’impression que l’addition pourrait encore s’alourdir.

Peu après l’heure de jeu, Massimo Bruno monte au jeu, son nom est scandé par les supporters carolos.

À un quart d’heure de la fin, Pierrot réduit le score pour les Hurlus. Le but est validé par le VAR et par l’arbitre malgré une poussée sur Dessoleil.

Massimo Bruno réalise une bonne monté au jeu, il se montre dangereux, de bon augure pour la suite.

En fin de match, Niane sort blessé. Ça n’a pas l’air trop grave à priori, il faut espérer pour Charleroi qu’il sera rétabli après la trêve internationale.

Charleroi s'impose. Une victoire qui fait du bien aux Carolos avec leurs premiers points à domicile. Mouscron reste dernier, sans le moindre point.