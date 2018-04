Charleroi bat La Gantoise et tient sa première victoire depuis trois mois

Après sa lourde défaite face au Club de Bruges Charleroi devait réagir et Charleroi a réagi ! Les Zèbres tiennent leur première victoire en PO1 et surtout leur première victoire depuis le 19 janvier dernier et leur match contre Mouscron (2-0). Les Carolos se sont imposés 2-1 face à la Gantoise ce dimanche soir dans le cadre de la cinquième journée de PO1. Le premier but a été inscrit par Mamadou Fall à la 22ème minute, David Pollet a doublé le score à la 58ème minute de jeu. Yuya Kubo a alors fait douter les Carolos en réduisant le score trois minutes plus tard. La fin de match a été tendue et compliquée pour les deux équipes mais le score est resté inchangé, 2-1.

Le résumé de la rencontre

Le match commence plutôt bien pour Gand qui met le pied sur le ballon. Aux alentours du quart d’heure de jeu le match s’emballe, les deux équipes ont des occasions coup sur coup et l’intensité monte clairement d’un cran.

Et à la 22ème minute, un petit peu contre le cours du jeu Charleroi ouvre la marque. Baby trouve Bedia juste devant le rectangle. Ce dernier trouve Fall qui envoie au fond, 1-0.

Charleroi gère ensuite mieux la partie, les Carolos gênent mieux les Gantois dans leur progression. Le score n’évolue pas avant la pause.

À l’approche de l’heure de jeu, Pollet double le score pour les Carolos qu’on croit alors (presque) à l’abri.

Mais les Buffalos n’ont pas dit leur dernier mot et réduisent le score dans la foulée à la suite d’une action brouillonne dans le rectangle. Kubo trompe Penneteau, 2-1 à la 61ème minute de jeu.

Le score n'évoluera plus, Charleroi tient sa première victoire depuis trois mois! Une victoire qui va faire du bien au moral des Carolos qui restaient sur une grosse déconvenue face au Club de Bruges (6-0).