Charleroi balaie La Gantoise 1-4 et brise son invincibilité à domicile

La Gantoise n’est plus invincible à domicile ! Charleroi a réussi l’exploit de faire tomber les Buffalos à la Ghelamco Arena (1-3). Les Zèbres l’ont fait avec la manière et s’affirment plus que jamais comme un candidat à la deuxième place.



Gand n’avait plus perdu dans son stade depuis le 5 mai dernier et une défaite contre le FC Bruges, soit un bail de 423 jours. Shamar Nicholson, Marco Ilaimaharitra (sur penalty, 44e), Mamadou Fall (57e) et Kaveh Rezaei (sur penalty 89e) ont marqué pour le Sporting. Anderson Niangbo a inscrit le seul but gantois (59e).



Au classement, Charleroi revient à un petit point de la deuxième place toujours occupée par La Gantoise. Avec 54 unités, les Zèbres battent leur record de points.