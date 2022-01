Charleroi, avec une défense trop friable, s’incline face à l’Antwerp et son trio offensif séduisant (3-0)

Première rencontre de 2022 et premier revers pour le Sporting de Charleroi. Les Zèbres ont subi la loi de l’Antwerp et se sont inclinés sur le score net de 3-0. Un but de Samatta à un petit quart d’heure de la fin est venu s’ajouter aux deux réalisations de Michael Freye en première mi-temps (11' et 14') pour entériner totalement les espoirs carolos.

L’Antwerp a réalisé une prestation convaincante, avec notamment un Michel-Ange Balikwisha très en vue, face à des Zèbres peu inspirés, surtout défensivement. Le trio offensif anversois laissera sans doute de mauvais souvenirs au Sporting Charleroi.

Les Anversois réalisent une bonne opération au classement avant les autres rencontres de l’après-midi, contrairement à leur adversaire du jour. Même s’il n’y a pas encore péril en la demeure.