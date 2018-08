Charleroi, avec un Rezaei à nouveau efficace, s'impose 1-4 à Eupen

Le résumé :

Kaveh Rezaei - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Après le crash de la première journée contre l'Antwerp à la maison (0-1), les Zèbres se doivent de remonter sur la route des play-offs 1.

Cela passe par un succès à Eupen qui ouvre cependant le score dès la 10ème minute sur un auto-but du défenseur espagnol Javier Martos qui prend son portier à contre-pied sur un centre-tir de Toyokawa. Un coup dur pour les Carolos qui ne paniquent toutefois pas et renversent d'ailleurs la situation en l'espace de 9 minutes.

A la 24ème minute, Amary Baby, avec l'aide de l'arrière central de l'AS Eupen Xavi Molina, rétablit l'égalité sur un coup de coin botté par Gaetan Hendrickx. A la 33ème minute, magnifiquement servi par son coéquipier iranien Ali Gholizadeh d'un centre de l'extérieur du pied gauche, Kaveh Rezaei donne l'avantage au Sporting d’un joli coup de tête. 1-2 au repos, un score assez logique en faveur des hommes de Felice Mazzu dont c'était le 200ème match en tant que T1 en Pro League.

La deuxième période débute bien mal pour les Germanophones, réduits à 10 suite à l’intervention du VAR. Auteur d’un coup de coude sur Ilaimaharitra, Ocansey est renvoyé au vestiaire à la 50ème minute.

A onze, c’était déjà compliqué pour les hommes de Claude Makélélé, alors à 10, cela semble " mission impossible " face à des Zèbres, maîtres dans l’art de gérer un résultat.

Le coach du club germanophone ne dispose pas de beaucoup de solutions sur son banc, contrairement à l’entraîneur carolo. Mazzu lance ainsi Jérémy Perbet qui n’a rien perdu de son sens du but. Il le prouve à la 80ème en déviant dans le but de Van Crombrugge un centre de Baby. 1-3, Eupen est KO et il s’effondre littéralement en cette fin de rencontre. A la 82ème minute, isolé dans la surface de réparation eupenoise, Kaveh Rezaei a tout le temps de contrôler le ballon et de l’envoyer au fond du but (1-4).

En l’espace de deux matches, les Eupenois ont concédé 9 buts et peuvent être assez inquiets pour la suite de la compétition. Charleroi, de son côté, s’est rassuré et sait qu’il devra déjà confirmer dimanche prochain à domicile contre … le Sporting d’Anderlecht.