Charleroi-Anderlecht : Lequel sortira la tête hors de l'eau ? (Live 20h30)

Ce vendredi à 20h30, la deuxième journée des playoffs I débutent par le choc des Sportings entre Carolos et Anderlechtois.

Charleroi n'a plus gagné une seule rencontre depuis le 19 janvier et reste sur six partages et trois défaites. Les troupes de Felice Mazzu devront donc redresser la barre à domicile si elles veulent continuer à se mêler à la lutte pour les places européennes.

Pour Anderlecht, battu 2-0 par les 'Zèbres' en phase régulière, ce déplacement est déjà important pour la deuxième place. Une défaite, conjuguée à des résultats positifs des Gantois, Carolos et du Standard, pourrait venir compliquer la tâche du RSCA.

Le club de Saint-Guidon n'a terminé que deux fois hors du top 2 lors des quinze dernières saisons.

Ce match au sommet se disputera sur une toute nouvelle pelouse posée en tout urgence.