Charleroi - Anderlecht : le duel des Sporting sur fond de retrouvailles (Live audio et commenté 20h45)

Le duel des Sporting ouvre la 18e journée de Pro League ce vendredi soir. Charleroi accueille Anderlecht pour une rencontre à ne pas perdre pour les deux équipes qui restent sur deux victoires et veulent confirmer cette meilleure phase face à un adversaire plus coriace. Les deux clubs sont tout proches au classement ce qui ajoutera un peu plus de piment encore à cette rencontre!

Des retrouvailles sont aussi au programme puisque du côté de Charleroi pas mal de monde est passé par Anderlecht. De Belhocine à Bruno en passant par Teodorczyk.

Les Mauves devront se méfier de Zèbres reboostés par un match fou face au Cercle Bruges. Les Carolos y ont affiché une hargne et un mental dignes de ce nom en deuxième période. Ils tenteront sans aucun doute de rester dans cette spirale positive qui prendrait à coup sûre une nouvelle dimension avec une victoire face à Anderlecht.

Kompany tentera évidemment de déjouer les plans des Carolos !