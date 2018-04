Charleroi reçoit Anderlecht ce vendredi soir en ouverture de la 2ème journée des playoffs I. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette rencontre en direct audio et en direct commenté.

> Suivez Charleroi-Anderlecht en direct audio sur Vivacité

Charleroi n'a plus gagné une seule rencontre depuis le 19 janvier et reste sur six partages et trois défaites. Pour Anderlecht, ce déplacement est déjà important pour la deuxième place.

Ce match au sommet se disputera sur une toute nouvelle pelouse posée en tout urgence.

Au niveau des compositions des équipes, Felice Mazzu a décidé de faire confiance à Cristian Benavente, remplaçant la semaine dernière face au Standard. Amary Baby effectue son retour mais débute sur le banc.

A Anderlecht, l'infirmerie est toujours aussi bien remplie (Appiah, Kara, Najar, Bruno, Boeckx et Onyekuru). Adrien Trebel purge sa deuxième et dernière journée de suspension. Pour ce match, Hein Vanhaezebrouck réserve une belle surprise en décidant d'aligner d'entrée Lazar Markovic, qui fête du coup sa première titularisation avec les Mauves. Josue Sa prend place sur le banc des remplaçants et est remplacé au centre de la défense par Leander Dendoncker.