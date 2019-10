Chadli : "Vercauteren est fort attentif aux détails... c'est une pointure"

Franky Vercauteren a réussi son retour sur le banc d'Anderlecht. L'ancien joueur anderlechtois - déjà entraîneur du club de 2005 à 2007 - a vu ses troupes s'imposer 4-1 contre Saint-Trond au Lotto Park dans le cadre de la 11e journée de Pro League dimanche soir. Un succès qui permet aux Bruxellois d'enchaîner une deuxième victoire de rang et de respirer quelque peu après un début de saison très décevant.

Avec deux buts et un assist, Nacer Chadli, capitaine par ailleurs, est un élément en forme. "La dernière fois que j’ai mis un doublé, c’était pour WBA face à West Ham je pense, il y a plus de deux ans. Mentalement, ça a été très important de marquer très vite. Je m’étais un peu entrainé sur les coups francs durant la semaine, c’est bien rentré donc je suis content. Dans ma réussite, il y a un peu des deux éléments : le mental et le physique. Rester fit, ne pas se blesser, c’est bien pour moi. Je suis content de la confiance reçue par l’équipe, mes équipiers sont toujours là pour m’aider", a expliqué l’international belge à notre micro.

"L’entraineur Vercauteren est fort attentif aux détails. Les règles fondamentales restent plus ou moins les mêmes car on a pu voir aujourd’hui qu’on construisait de l’arrière, en cherchant l’homme libre. Il a insisté sur la manière de défendre en bloc et sur l’importance de l’attention sur les phases arrêtées. Anderlecht s’est attaché une pointure, ça se passe super bien pour le moment. J’espère que ça continuera. On vient de gagner deux matches consécutifs et on se déplace à Eupen durant la prochaine journée", a conclu Chadli.

Après onze rencontres, le RSCA occupe la onzième position avec 12 unités.