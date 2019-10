Chadli indispensable ? "C'est anormal qu'Anderlecht doive dépendre d'un seul joueur"

Après sa victoire 4-1 contre Saint-Trond la semaine dernière, Anderlecht est retombé dans ses travers en partageant 0-0 contre Eupen au terme d’une prestation très décevante. Le lien avec l’absence de Nacer Chadli a rapidement été fait. Alors Anderlecht est-il Chadli-dépendant ? L’équipe de La Tribune s’est penchée sur la question lundi soir.

Rodrigo Beenkens a tout d’abord mis en évidence la différence de rendement des Mauves avec ou sans le Diable rouge. Avec Chadli dans l’équipe, Anderlecht a obtenu 10 points sur 24 et inscrit 8 buts. Sans lui, les Bruxellois n’ont marqué qu’un but et signé trois 0-0 et une défaite 1-2.

"C’est anormal qu’un club contre Anderlecht doive dépendre d’un seul joueur", constate Philippe Albert dont l’avis fait l’unanimité. "Le club le plus puissant du pays est dépendant d’un très grand joueur", confirme Stephan Streker qui dévie rapidement le débat sur les difficultés rencontrées face à Eupen. "Il y a eu trop de changements avant ce match et je veux souligner que beaucoup de joueurs d’Anderlecht font partie d’une génération qui est l’une des plus faible au club."

Marc Degryse est lui aussi marqué par l’inefficacité montrée par les Mauves au Kehrweg. "Il y a un manque de créativité et d’inspiration dans l’entre-jeu et un manque de qualité en général. Contre Eupen, on n’a pas vu de domination face à une équipe qui n’a pas encore gagné à domicile cette saison."

"Il n’y a pas de profondeur dans cette équipe", rajoute Rodrigo Beenekens. "Roofe vient chercher les ballons dans les pieds et avec toutes les absences, on se demande quelles sont les solutions car le mercato est encore très loin."