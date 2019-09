Chadli : "Ce match était une finale, une autre finale nous attend contre Waasland-Beveren"

Chadli : "Prouver que je peux jouer une saison complète au top" - Pro League - 13/08/2019 Nacer Chadli a rejoint le Sporting d’Anderlecht ce dimanche sous la forme d’un prêt d’une saison. Il évoluait la saison dernière à l’AS Monaco. Ce mardi, le médian international belge a été présenté à la presse. Chadli arrive à Anderlecht à 30 ans et avec l’envie de se relancer. Il devra apporter son expérience (56 sélections, deux Coupes du monde) à un groupe jeune. Capable d’évoluer sur les deux flancs et en soutien d’attaque, il va offrir des solutions supplémentaires à la Team Kompany. Sans oublier un sens du but certain (100 buts chez les pros).