Chadli : "C'est un problème de concentration je crois"

Le Sporting d’Anderlecht a subi ce dimanche son quatrième revers de la saison. Le RSCA s’est en effet incliné face à l’Antwerp (1-2) dans le cadre de la septième journée de Pro League.

"On avait bien le contrôle du match en première période. On était dangereux, au contraire de l’Antwerp. On a très mal redémarré à la reprise. Ils pressaient très haut et on ne faisait pas les bons choix. On n’était pas vraiment dedans au retour des vestiaires, c’est un problème de concentration je crois", a détaillé Nacer Chadli, aligné à la pointe de l’attaque avec le brassard de capitaine, à notre micro.

"J’ai bien vécu ce rôle de numéro 9 dans ce match. C’est un peu contrasté tout de même car, parfois, je pense que je pouvais mieux choisir mes positions dans le rectangle adverse. J’ai essayé d’être présent pour mes équipiers et d’être impliqué dans le jeu. Mon but ? Marquer, ça reste toujours un bon moment, surtout qu’il s’agissait de l’égalisation. J’espérais vraiment qu’on allait marquer un deuxième. La carte rouge est assez dommage. On avait alors plus de mal à sortir le ballon", a aussi avancé l’élément prêté par Monaco.

Avant de songer au week-end prochain : "A Bruges la semaine prochaine, on doit aussi jouer pour gagner. On a des qualités, on a montré cela encore aujourd’hui."