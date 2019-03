"Cette qualification d'Anderlecht pour les POI est presque inespérée"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur la victoire d’Anderlecht face à Courtrai (2-0). Un succès qui assure aux Mauves une place en Playoffs 1, et qui devrait leur faire beaucoup de bien.

"Cette qualification pour les playoffs était attendue mais elle a été difficile aussi, confie Pascal Scimè. Le Sporting d’Anderlecht a dû cravacher cette saison pour être sûr d’une place en Playoffs 1. Au final, il n’y a rien de mal fait, mais le chemin a été sinueux. Alors qu’il y avait moyen d’y arriver plus vite, ils se sont fait peur. Maintenant, moi j’ai envie de voir ce Sporting d’Anderlecht - qui commence à se dessiner petit à petit - sans pression. Maintenant, il n’y a plus cette chape de plomb de rater les Playoffs, et déjà la semaine prochaine, moi j’attends de voir du foot et pas des exploits individuels. J’ai envie de voir des joueurs qui se lâchent, qui se libèrent. […] Maintenant qu’il y a ce soulagement, tu as cette adrénaline positive en plus. On va maintenant voir la qualité de coaching de Fred Rutten et on va surtout voir les qualités mentales, les qualités techniques et les ressources d’un groupe. Parce que c’est maintenant qu’on les attend. "

Et Joachim Mununga d'ajouter : "Je suis content pour les supporters d’Anderlecht, parce que cette qualification pour les playoffs est presque inespérée. Pour eux, ça va être un nouveau départ, je pense. Pour les joueurs comme pour le club, ce sera l’occasion de redorer un peu le blason et d’offrir du beau football à ses supporters. Chaque match sera quasiment une finale. Je pense que les joueurs vont être libérés de cette pression. Je pense notamment à des joueurs comme Bolasie qui vient d’arriver et qui va vouloir absolument se distinguer dans des gros matches comme ça. Sven Kums a été éblouissant et on peut penser à d’autres joueurs comme Kara qui va pouvoir relever son niveau de jeu dans les gros matches."

Cette qualification pour les Playoffs 1 est-elle méritée ?

"Ils ont plus de points que le sixième, le septième et le huitième, souligne Pascal Scimè. Donc oui, c’est mérité. Depuis le mois de janvier, depuis que Rutten est arrivé, Anderlecht a eu un calendrier favorable, il ne faut pas l’oublier. Le calendrier était très favorable mais avant ce dimanche, ils venaient quand même de prendre sept points sur neuf en jouant notamment contre Bruges et l’Antwerp. Sur ces matches, ils ont fait le travail. Si vous regardez le classement, Anderlecht a la plus mauvaise défense du top 6. Il n’y a que La Gantoise qui a encaissé plus de buts et, pour le moment, Anderlecht est presque l’équipe qui a perdu le plus de matches dans le top 6. Il n’y a que La Gantoise derrière qui en a perdu plus. Donc, Anderlecht est à sa place, aujourd’hui et dire qu’Anderlecht ne mérite pas sa place en PO1, ce serait franchement exagérer et mentir."

"Quand vous êtes dans un grand club comme Anderlecht, ce qu’on reproche aux joueurs, ce ne sont pas souvent les qualités, mais la constance. C'est-à-dire de jouer des matches comme le Classico et de jouer avec la même intensité la semaine d’après contre Saint-Trond. Mais en playoffs, il n’y aura que des matches de cette intensité-là, donc la motivation que va devoir apporter chaque coach à son équipe n’est pas énorme. Les joueurs sont motivés rien que par l’affiche de la rencontre. Maintenant, ça va être l’occasion pour les coachs de se distinguer tactiquement", conclut Joachim Mununga.