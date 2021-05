Ces matches où Bruges a été sacré champion sur le terrain d’Anderlecht

Ce jeudi, le Club de Bruges a une occasion en or pour être sacré chez son rival de toujours : le Sporting d’Anderlecht. Deux scénarios possibles : soit Genk ne parvient pas à s’imposer face à l’Antwerp et les Anderlechtois pourront d’ores et déjà préparer leur haie d’honneur, soit les Limbourgeois viennent à bout du Great Old et dans ce cas, un point suffirait à Bruges pour être champion sur la pelouse du Sporting. Et ce ne serait pas la première fois. C'est arrivé à deux reprises par le passé, on vous propose de revivre ces deux rencontres.