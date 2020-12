Cercle-Charleroi : Les Zèbres veulent confirmer leur rebond (Live commenté 18h45)

Charleroi se déplace au Cercle de Bruges dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Les Zèbres ont enfin renoué avec la victoire le week-end dernier après 5 matches d’abstinence. Il faut maintenant confirmer ce rebond pour aborder plus sereinement une fin d’année corsée. Cette rencontre est à suivre en direct commenté dès 18h45.



C’est face à ce même Cercle de Bruges que les Carolos avaient enraillé leur première mauvaise série de la saison. Après leur départ en fanfare (6 succès), les hommes de Belhocine avaient enchaîné un partage, une élimination européenne et deux défaites. La victoire face aux Verts de la Venise du Nord était malheureusement restée sans lendemain. Un piètre bilan de 2/15 avait suivi.



Et puis enfin le retour de la lumière. Sur le synthétique de Saint-Trond, Fall et Nicholson ont composté un ticket qui vaut trois points et une bonne dose de sérénité. Pour l’entretenir la recette est simple : continuer à gagner. Le Cercle, en cale sèche depuis 4 journées et qui n’est pas une terreur à domicile (9 points en 8 matches), présente un profil presque idéal.



Même s’il n’a "jamais parlé de Top 4", Belhocine sait que les ambitions de play-off de son équipe passent par-là. D’autant plus que l’Antwerp et Anderlecht s’annoncent sur la route des Carolos avant l’an neuf.