Alors qu’il ne reste que huit rencontres à disputer avant les PO1, Anderlecht doit continuer à y croire, mais n’a plus droit à l’erreur. Un faux pas chez la lanterne rouge et la course aux PO1 pourrait être quasi terminée. Avec 7 points de retard sur Genk (actuel 6e classé), les Mauves doivent engranger le maximum.



Suivez Cercle Bruges – Anderlecth en direct radio

Du côté des joueurs, Franky Vercauteren devrait probablement aligner la même équipe que contre Bruges. A charge de Colassin de continuer à marquer en l’absence de Roofe, toujours blessé. Vanden Borre n’est pas encore assez fit pour être aligné.

Du côté du Cercle, cinq joueurs ont été touchés par la grippe. Storck ne sait pas encore qui il va pouvoir récupérer. A noter que le nouveau gardien allemand, Moser, devrait débuter.