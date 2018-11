Ceferin sur l'influence des agents dans les clubs: "Cela peut se révéler problématique"

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA (Union européenne de football), est venu à Bruxelles pour remettre une déclaration d'intention au commissaire européen quant au développement du football européen en collaboration avec l'ECA, l'Association des clubs européens. Interrogé sur le scandale qui secoue le monde du football belge, le Slovène n'a pas hésité à pointer les dysfonctionnements autour de la profession d'agent de joueurs.

"J'ai confiance en les autorités belges pour résoudre le problème", a d'abord avancé le juriste de 51 ans avant de parler du rôle des agents. "Leur influence dans certains clubs peut être énorme et cela peut s'avérer problématique, même sans aucune corruption de matches."

Pour le président de l'UEFA, la cause de ce problème remonte à 2015, moment choisi par la Fédération internationale de football (FIFA) pour modifier le statut des agents de joueurs et libéraliser le marché en autorisant toute personne d'opérer un transfert et de toucher une commission.

"Il est beaucoup plus facile de déréguler que de réguler", a asséné Ceferin en faisant référence à la FIFA. "Nous évoquons et discutons de cette problématique mais nous n'avons pas solutions à apporter pour le moment", a ponctué le Slovène.