Cédric Omoigui nouveau renfort offensif pour l'Excel

L'Excel Mouscron a annoncé l'arrivée pour trois ans de Cédric Omoigui, un attaquant hispano-nigérian de 24 ans qui évoluait à Fuenlabrada en division 2 espagnole la saison dernière.

"Il y a disputé 27 rencontres et inscrit 11 buts. Attaquant gaucher rapide, il mesure 1m82 et sait se montrer très adroit devant le but", détaille le communiqué des Hurlus.

Cédric Omoigui est arrivé en Espagne très tôt débutant sa carrière professionnelle à Majorque 2013-2017, dans l'équipe B (2013-2017) et l'équipe fanion (2014-2018) avec au passage un prêt à Valence au sein de la 2e équipe (2015-2016).