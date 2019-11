Ce que trahit le grand silence autour de Dimata

10 février dernier : Le Sporting d’Anderlecht partage à domicile contre Zulte Waregem (0-0). On dispute la 64e minute de jeu quand Landry Dimata cède sa place à Ivan Santini. On l’ignore à ce moment, mais il s’agit du premier épisode d’une bien longue et étrange saga.

La douloureuse nouvelle tombe quelques jours plus tard, et pas par l’intermédiaire d’un communiqué officiel du RSCA : l’attaquant belge doit se faire opérer au genou. Perturbé depuis plusieurs semaines par des gênes et des douleurs, le buteur de 22 ans a consulté plusieurs médecins et a décidé qu'il était opportun d'intervenir.

Une semaine après, on apprend, toujours via une source non officielle, que Dimata a consulté des spécialistes à Barcelone, Anvers, Lyon et Londres et qu’il a décidé… de ne finalement pas passer par la case opération. Le Diablotin a opté pour la revalidation, une option ne présentant aucun risque médical.