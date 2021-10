Carlos Bacca n'écarte pas un retour au Club de Bruges : "La porte est toujours ouverte au Club"

Et si Carlos Bacca revenait au Club de Bruges? Lors d'une interview accordée à Eleven Sports, le buteur de 35 ans n'a pas écarté cette possibilité en lançant un clin d'oeil à l'équipe qui lui avait permis de se révéler il y a 9 ans lors d'une superbe saison 2012-2013.

"Le Club de Bruges, c'est comme une famille. Celui qui travaille dur et qui s'entend bien avec tout le monde trouvera toujours une porte ouverte s'il veut revenir. C'est ce qu'il s'est passé avec Izquierdo qui n'avait plus joué depuis longtemps. Le Club de Bruges lui a ouvert la porte. De mon côté, je n'écarte aucune possibilité. J'ai toujours eu énormément d'affection pour le Club de Bruges et on verra ce que Dieu me permettra de faire", a déclaré Bacca.

Passé de Villarreal à Grenade l'été dernier, l'attaquant colombien ne réalise pas un très bon début de saison. Titularisé 4 fois en 11 matches par son équipe, Bacca n'a pas encore trouvé la voie des filets.

En 2012-2013, Bacca avait inscrit 25 buts en Pro League pour terminer meilleur buteur de la saison. Un butin qui lui avait notamment permis d'être élu Footballeur Pro de l'année en 2013.

Séduisant sous le maillot brugeois, il avait alors attiré l'attention du FC Séville avec qui il a remporte deux Europa League. Un trophée qu'il a soulevé une nouvelle fois l'été dernier avec Villarreal, une nouvelle fois sous les ordres d'Unaï Emery.

S'il peut compter sur un lien d'amitié avec Philippe Clément, qu'il a côtoyé lorsque celui-ci entraînait l'équipe U20 brugeoise, Bacca aura du mal à se frayer une éventuelle place dans un secteur offensif brugeois déjà bien garni.