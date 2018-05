Carcela : "Sa Pinto a réussi à créer une famille dans un milieu hypocrite comme le foot"

Mehdi Carcela, l'un des joueurs clés du Standard, a évoqué la personnalité de Ricardo Sa Pinto à notre micro.



"Sa Pinto a réussi à construire vraiment une famille, ce qui est le plus difficile dans un milieu aussi hypocrite que le football", insiste le N.10 liégeois qui a commencé sur le banc à cause d'une angine et d'un genou douloureux. "On le remercie pour tout ce qu’il a fait. Il a fait de grandes choses pour nous."

"On n’a pas à comprendre pourquoi il s’en va", reprend-t-il. "C’est le football. Beaucoup de joueurs souhaitaient qu’il reste. C’est normal. Une partie du public aussi. Son nom a été scandé aujourd’hui. Il a fait de grandes choses."

Avant d'annoncer sa décision à la presse, l'entraîneur portugais a pris congé de ses joueurs dans l'intimité du vestiaire. "Ce qu’il a dit dans le vestiaire, cela reste entre nous. On lui souhaite beaucoup de bonheur dans son prochain club. Je ne me tracasse pas pour lui. C’est un très bon entraîneur, il donne sa vie dans le football."