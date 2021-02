Carcela : "On a eu des occasions mais on a manqué de chance"

Le Standard de Liège et Oud-Heverlee Louvain se sont quittés sur un partage (1-1), samedi soir lors de la 24e journée de Jupiler Pro League. Du côté liégeois, et plus particulièrement de Mehdi Carcela, on estime que le Standard pouvait revendiquer plus.

"On mérite plus aujourd'hui. On a eu des occasions mais on a manqué de chance" explique Mehdi Carcela au micro d'Eleven. "On a eu plus d'occasions qu'eux, et la possession. Mais on manquait de combinaison et c'est difficile quand on rate des occasions. Même à 10, on a montré qu'on pouvait marquer le 2-1."

Mehdi Carcela le souligne, le Standard aurait du convertir deux grosses occasions en première période, via Joao Klauss. "Cela l'a touché" explique Carcela. Le Brésilien a tout de même offert un point à son équipe en fin de match. "On lui a dit d'oublier les 2 occasions ratées et que la 3e allait rentrer."

D'un point de vue personnel, Mehdi Carcela bénéficie de plus de temps de jeu et de la confiance de son coach, Mbaye Leye. Il sent que la forme revient. "Je joue de mieux en mieux" termine le médian liégeois. "Le rythme vient avec le temps. Aussi bien défensivement qu'offensivement, je sens que je monte d'un niveau. Il me manque encore à travailler ma dernière passe."

"A nous de faire le boulot"

Même son de cloche et même regrets pour le partage du côté du gardien du Standard, Arnaud Bodart.

"J'ai un peu de regret" explique le gardien liégeois. "On a concédé très peu. On a eu deux grosses occasions et le match aurait pu être différent. Si on met nos occasions, on ne finit pas sur un partage. On a bien joué, surtout en première période."

Toujours est-il que le club sort du top 4 et que les 8 matches qu'il reste seront 8 finales. "On joue contre des concurrents directs. A nous de faire le boulot" termine le portier. "Si on gagne les matches, cela le fera. L'équipe se sent bien. Il faut qu'on soit un peu plus efficace et aller de l'avant sans réfléchir."